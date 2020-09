Nagy harc után végre megszületett a Vámpírnaplók csillagának kislánya

Igazi bébibumm van a Vámpírnaplók háza táján. Augusztus végén Scarlett Hefner adott életet egy gyönyörű kislánynak, most pedig kolléganője, Claire Holt osztotta meg a világgal a hírt, ő és Andrew Joblo ismét szülők lettek.

A színésznő szülése mondhatni, nem ment könnyen, saját beszámolója szerint 27,5(!) órán keresztül vajúdott, ám végül épen és egészségesen világra jött kislányuk, aki a bájos Elle nevet kapta.

A Vámpírnaplók sztárjának férje külön posztban köszönte meg kitartását kedvesének, szerinte Claire igazi harcosként, sőt, hősként állta a sarat a szülés közben.

Claire Holt és férje, Andrew 2018-ban házasodtak össze, egy évre rá, 2019. március 28-án pedig megszületett kisfiuk, James. Most pedig Elle, nem csoda, hogy szinte repülnek a boldogságtól, és hát ahogy lenni szokott, Claire most is gyönyörű!

