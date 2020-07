Az elmúlt hetekben kutatók több információra is szert tettek a koronavírussal kapcsolatban. Érkeztek beszámolók olyan emberektől, akik elkapták a vírust, de már az is kiderült, egyes felületeken mennyi ideig képes életben maradni:

Biztos, hogy mostanában te sem jártál túl gyakran a szabad levegőn, maximum a boltba szaladtál le, vagy tettél egy kis sétát mindenkitől távol. Azonban ha ezt követően a cipődet csak ledobtad az előszobába, te is hibát követtél el, hiszen így növelted az esélyét annak, hogy elkapd a vírust. Szakértők szerint ugyanis a cipőd talpának redőiben alapjáraton is rengeteg baktérium, gomba és vírus képes elrejtőzni, amelyeket egy egyszerű sétával is összeszedhetsz.

A cipők talpát általában ellenálló, szintetikus anyagokból készítik, mint például gumi, PVC vagy műanyaggal bélelt bőr, amelyek nem biztosítanak szellőzést, így kellő nedvességet nyújtanak a kórokozóknak. Egy amerikai orvos, Georgine Nanos elmondása szerint a koronavírus is megtapadhat a cipőnk talpán, erre az esély pedig még nagyobb, ha olyan helyen jártunk, ahol sokan megfordulnak (vonatok, buszok, repterek vagy bevásárlóközpontok).

forrás: Getty Images

Ezzel az állítással egy másik orvos, Dr. Mary E. Schmidt is egyetértett. Úgy véli, kutatások már bebizonyították, hogy a szintetikus felületeken akár 5 napig is megélhet akoronavírus, a vizsgálatok során teremtett környezet pedig nagyban megegyezik egy átlagos lakáséval. Ezért javasolják, hogy a legjobb, ha a cipődet inkább kint hagyod a garázsban, vagy ha erre nincs lehetőség például egy társasház esetén, akkor közvetlenül a bejárati ajtó előtt érdemes levenni őket. A cél, hogy ne vidd be a vírust az otthonodba! Az is jó ötlet, ha kiválasztasz egyetlen lábbelit, és csak abban mész ki a lakásból, ezzel csökkentve az esélyét annak, hogy több cipőd talpán is megtapadjon a koronavírus.

DailyMail