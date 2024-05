A sztárok munkájának szerves része, hogy interjút adnak egy készülő sorozat vagy film, esetleg album kapcsán, sőt, sokan a magánéletükről is szívesen beszélnek ilyenkor. Persze akadnak olyanok is, akik kimondottan ezért lettek híresek - lásd a Kardashian-családot, akik reality-műsorukkal szereztek maguknak óriási vagyont. És bár a legtöbbször előre tudják, mi lesz a téma, azért így is megesik, hogy egy-egy beszélgetés kifejezetten kínos fordulatot vesz. Élő adásban.

Bizony, a hírességek körében is gyakran megesik, hogy bár csak egy átlagos interjúra készültek, a dolog végül kellemetlenül alakult. Van, hogy a sztárok mondanak olyat, ami után kellemetlen lesz a légkör, és olyan is, hogy maga az interjúztató vagy műsorvezető követ el hibát. Akárhogy is, az tuti, hogy ezeknél a sztárinterjúknál kevés cikisebb felvétel létezik!

