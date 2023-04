Christina nemrég a Call Her Daddy műsorának vendége volt, ahol Alex Coopernek nyílt meg és vallotta be, hogy nagyon is fontos számára a szexualitás, és emiatt is működik a mai napig a kapcsolata vőlegényével, Matt Rutlerrel.

A csodás hangú énekesnő többek között arról is fellibbentette a fátylat, milyen vad és extravagáns helyeken voltak képesek eddig egymásnak esni kedvesével, amelyek között a zuhany és a stúdió hangfala is szerepelt.

Az énekesnő és zenész vőlegénye 2010 óta alkotnak egy párt, az elmúlt 13 évük alatt pedig csak még erősebb lett köztük a kötelék, amit nemcsak közös gyermeküknek, Summernek köszönhetnek, hanem annak is, hogy kölcsönösen igyekeztek fenntartani a tüzet. Ez pedig a jelek szerint nagyon is jól sikerült. A beszélgetésből kiderült, hogy a sztár kifejezetten szereti a vad szexpózokat, mint például a kutyapózt vagy a kanálpózt.

Aguilera ezután azt is hozzátette, hogy nagyszerű dolog tud lenne egy kapcsolatban, ha mindketten használni tudják a fantáziájukat, illetve a kreativitás sem áll messze tőlük. Sok rajongója szerint ennél jobb tanácsot nem is adhatott volna azoknak, akik már évek óta együtt vannak.

Ezt olvastad már?

Galéria / 4 kép A 2000-es évek sztárjai, akik mára szinte felismerhetetlenül megváltoztak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria