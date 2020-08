Ezer éve nem láttuk! Christina Aguilera szuperdögös szelfin mutatta meg, hogy köszöni, jól van

Feszülős, tűzpiros ruha, medencepart, vizes haj, szexi póz - aztán tudja, hogyan robbantsa fel a netet... Az énekesnő a minap egy irtó dögös fotót posztolt magáról, amit természetesen a rajongók is örömmel vettek. Nincs mese, a 39 éves sztár bomba formában van, és ezzel ő is teljesen tisztában van!

A fotó alatt több híresség, többek között Demi Lovato is elismerésést fejezte ki külsejét illettően. És igaza is van: Christina irtó nőies most!

Az énekesnő és családja kifejezetten élvezik a hónapok óta tartó együttlétet, nemrég még sátorozni is elmentek, amiről a sztár posztolt is képeket.

Christina Aguilerának két gyermeke van: kislánya, Summer 6 éves, az édesapja az énekesnő vőlegénye, Matthew Rutler. Az énekesnőnek van egy fia is: Max Liron 12 éves, apja Christina exférje, Jordan Bratman.

