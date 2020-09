Kórházba került Chrissy Teigen: a várandós modell innen üzent rajongóinak

Nyár végén derült ki, hogy Chrissy Teigen harmadik babájával várandós, ami valódi csodának számított a sztárpár életében. Első két gyermekük ugyanis lombikbébi programban született, és a modellnek azt mondták, nem valószínű, hogy természetes úton valaha is teherbe eshet.

A modell egy ideje már veszélyeztetett terhesnek lett nyilvánítva, így szigorúan csakis a pihenésre koncentrálhat. Azonban tegnap este Chrissy Teigent sürgősen kórházba kellett szállítani, mert komoly vérzés kezdődött el nála. Erről a rajongóknak Instagramon is beszámolt:

Mind tudjuk, hogy néhány hete ágynyugalomra kényszerültem. És ez nagyon szigorú ágynyugalom, azaz csak gyorsan pisilni kelhetek fel, és ennyi. Hetente kétszer fürdők, nem zuhanyozhatok... És mindig, mindig vannak vérzéseim. Most körülbelül a terhességem felénél tartok, és egy hónapja vérzek. Talán egy kicsit kevesebb ideje. És ez több, mint a menstruáció [...]

A modell elárulta, hogy tegnap viszont sokkal rosszabb lett a helyzet, ezért gyorsan be kellett jönniük a kórházba. Szerencsére jól érzi magát, most is pihen, és John Legend is ott van vele, de nagyon nehezen tudja feldolgozni ezt a szituációt. Ugyanakkor minden orvos követőjét arra kérte, hogy ne írjanak neki, és ne próbálják meg online diagnosztizálni.

Higgyétek el, nagyon jó orvosaim vannak, tudják, mit csinálnak. Sokkal több megy itt, mint gondolnátok. Rengeteg dolgot megosztok, de nem mindent. Úgyhogy bízzatok bennem, ha azt mondom, hogy ők tudják [...]

