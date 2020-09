Chrissy Teigen véletlenül elárulta a babája nemét

Augusztus óta nem titok, hogy Chrissy Teigen és ismét szülői öröm elé néznek. A párnak már van egy lánya, Luna Simone, és egy fia, Miles Theodore, most pedig már azt is tudjuk, hamarosan a srácok felé fog billeni a nemek aránya a családban, ugyanis Chrissy kisfiút hord a szíve alatt. Mindez egy véletlen elszólásból derült ki, az egykori modell ugyanis Instastory-ban úgy hivatkozott a kicsire, hogy "he".

He's big. He’s probably, ops! That was stupid.





Így hangzott egészen pontosan az elszólás, ám ha már ez megtörtént, Chrissy Teigen inkább nem is törölte a dolgot, sőt, külön posztolta a videó részletét, hiszen pontosan tudja, hogy elég pár másodperc, és ami a netre felkerült, az örökre ott marad.

A sztárnak egyébként nincs könnyű terhessége, orvosa mostantól ágynyugalomra ítélte, amit nehezen visel. De a kicsi egészségéért bármire hajlandó, várandóssága szerinte maga a csoda. Annak idején ugyanis Luna és Miles is lombikprogrammal fogant, a sztárpár már rég lemondott róla, hogy természetes úton sikerül Chrissy-nek teherbe esnie, ám úgy tűnik ez a kisfiú igazi szabályszegő lesz.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 6 kép Színésznők, akik várandósan forgattak le teljes filmeket - Ráadásul nem is az egyszerűbb fajtából Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria