Akár a terhesség utáni striáiról, a szexről vagy éppen a plasztikai műtétekről van szó, az egykori modell tabuk nélkül meri elmondani a véleményét és a tapasztalatait. Pár napja is sikerült mindenkit meglepnie, amikor férje legújabb klipjében mutatta meg magát először gömbölyödő pocakkal, ugyanis harmadik gyermeküket várják. Chrissyről köztudott, hogy első két gyermeke lombikprogrammal fogant, ám most csodák csodájára természetes úton sikerült teherbe esnie, amelyet még most sem hisz el.

A modell több sztárhoz hasonlóan úgy döntött, hogy megválik az implantátumaitól, amiket végleg ki is szedtek, pont ezért nem értette senki, hogy ha tudatosan tervezték a babát, akkor a modell miért feküdt kés alá. Nos, Chrissy olyannyira nem számított a baba érkezésére, hogy akkor még nem is sejtette, hogy egy újabb életet hord a szíve alatt. Főleg, hogy a műtét előtt elvégzett terhességi teszt szerint nem is volt várandós.

Chrissy egy nemrég készült interjúban elárulta, hogy egy percig sem hitte, hogy ez megtörténhet:

Nem hittem, hogy természetes úton teherbe eshetek. Igaz, amit annyian mondanak. Amikor feladod a próbálkozást, az élet meglep téged.

Szerencsére a műtét kicsit sem ártott a babának. A modell és az énekes pedig borzasztóan boldog, hogy újabb taggal bővül a családjuk.

