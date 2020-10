Chrissy Teigen megtörte a csendet! Elöszőr szólalt meg vetélése óta

A sztárpár ugyanis elvesztette harmadik babáját, aki a modell betegsége ellenére természetes úton fogant meg. A Jacknek keresztelt meg nem született kisfiút azóta is gyászolják, ezt a fájdalmat pedig a nagy világ elől sem titkolták el. A zenész még a Billboard Music Awards-ra is írt egy dalt, amely a felesége és a közte lévő erős kapcsolatról szól és, amelyet Chrissynek is címzett az előadás előtt.

A modell utolsó posztjaiban azokat a pillanatokat osztotta meg, amelyen könnyek közt kell elbúcsúznia a picitől, akinek élettelen testét még a modell édesanyja is a karjába vette néhány percre.

Legend pár napja egy hosszú üzenetben köszönte meg feleségének, ahogy neveli a közös gyermekeiket, illetve, hogy bármilyen nehéz időszak is jött az életükben mindig át tudták vészelni az egymás iránt érzett szeretetük és tiszteletük miatt. Az egykori Victoria’s Secret szupermodell pedig most egy héttel később osztotta meg férje bejegyzését, amelyhez a következő mondatot írta:

Csendben vagyunk, de jól vagyunk. Mindenkit nagyon szeretünk.



Chrissy így akarta kifejezni a háláját, hogy ennyi ember érez velük együtt. Reméljük hamarosan jobban lesz és megint láthatunk majd tőle viccesen őszinte posztokat.

