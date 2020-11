Most azonban kivételesen a saját kutyája helyett egy másik ennivaló négylábúról osztott meg egy videót, aki az olimpiai tornász, Aly Raisman kutyája, Mylo. A két kutyus rajong egymásért, ezért a hétvégén a sztár és a sportolónő úgy döntöttek, hogy szerveznek egy közös találkozót, ahol kis kedvenceik közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Ez pedig sikerült is, hiszen Chris Instagram sztorijában jól látszik, hogy nagyon is meg volt a kémia Dodger és Mylo között. A cuki videókat az olimpikon is feltöltötte saját Twitter oldalára, ahol rengetegen tették fel neki a kérdést, hogy mégis mikor lett ennyire jóban az Amerika kapitány főszereplőjével. Válasz ugyan nem érkezett, de többen arra tippelnek, hogy nemcsak a kutyák miatt találkoztak.

Chris - aki jó ideje szingli - ugyan néhány hónapja randizott egy rövid ideig Lily James színésznővel, sajnos tiszavirág életű románcnak bizonyult a kapcsolat. Ettől függetlenül a sztár nem esett mély depresszióba és bízik benne, hogy hamarosan újra rátalál a szerelem. Aly pedig tökéletes választás lenne, hiszen nemcsak csinos, de igazi kutyarajongó is.

