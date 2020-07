Lássuk be, Forma–1-t nézni nem épp a legcsajosabb program, bár hozzá kell tenni, hogy a motorzúgásnak van valami nagyon meditatív hangulata. Az elmúlt évek során mindig volt egy-egy olyan pilóta, aki gyorsan belopta magát a nők szívébe, gondoljunk csak Lewis Hamiltonra, Fernando Alonsora, vagy épp Jenson Buttonra… És most itt van a legújabb ügyeletes szépfiú! Nem baj, ha nem tudod, hogy meddig tart egy kerékcsere, hogy mennyivel megy a safety car, vagy hogy mit jelent a Mercedes DAS-rendszere, elég ha egy valamit megjegyzel: Charles Leclerc nevét. Mutatjuk is, hogy miért:

Szóval a szemtelenül fiatal (mindössze 22 éves!) srác a Ferrari színeiben versenyzik 2019 óta, de mindössze 8 éves volt, amikor pályafutása elkezdődött. Mondhatni benzingőzben nőtt fel, édesapja Formula–3 versenyző volt, míg keresztapja, a tragikusan fiatalon elhunyt Jules Bianchi – nem mellesleg a versenyző 2015-ös halálát követően Lecklerc neki ajánlotta a GP3-as bajnoki címét. És hogy mit csinál a Forma-1-es versenyző, ha épp nem a tűzpiros overallban rója a boxutcát? Többek között szörfözik:

Talán nem meglepő, hogy az ifjú titánt nem csak mi szúrtuk ki magunknak, egyenesen odavannak érte a fiatal csajok. Az utolsó hírek szerint azonban foglalt a szíve, méghozzá a barna szépség, Charlotte Sine birtokolja.

Mindenesetre érdemes vasárnap szurkolni a srácnak, hiszen a dobogós helyezés egyet jelent azzal, hogy tovább nézhetjük ezt a szexis srácot bukósisak nélkül!

Persze rajta kívül is van néhány pilóta, akiért rajonganak a nők!

Galéria / 5 kép A Forma-1 jóképű pilótái

