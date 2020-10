Channig Tatum ennivaló képpel tudatta a rajongóival, hogy bővült a családja

A színész még 2018-ben veszítette el volt feleségével, Jenna Dewannal közös kutyáját, Lulut, most azonban végre készen állt arra, hogy újabb kiskutyának tegye szebbé az életét. Channing ugyanis nagy szószólója az örökbefogadásnak, így nem is volt kérdés, hogy újabb kedvencét is menhelyről hozza el.

A 40 éves sztár az örömhírt Instagramon osztotta meg a követőivel, méghozzá több ennivaló képpel. A kis négylábú a Rook nevet kapta, akinek máris sikerült belopnia magát a színész szívébe.

Íme a Tatum csapat legújabb tagja. Ismerjétek meg Rookot vagy Rooklint, a 12 hetes holland juhászkutyát.

Channing ezután hozzátette, hogy miután két éve elvesztette Lulu nevű kutyáját nem tudta, hogy mikor vagy, hogy valaha bele fog-e szeretni másik kutyába. Ez azonban most úgy néz ki megtörtént, hiszen Rook igazi színfoltot vitt Tatum életébe, akiről reméljük még jó sokszor láthatunk majd képet a sztár közösségi oldalain.

A Magic Mike sztárja egyébként az elmúlt hónapokban nagyon összekapta magát. Újra elkezdett edzeni, több filmen is dolgozik és teljesen maga mögött hagyta az eddigi életmódját.

