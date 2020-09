Számos híresség – nők és férfiak egyaránt – emelték már fel a hangjukat a témával kapcsolatosan és érjék el közös erővel, hogy a filmes szakma nagyjai végre ugyanolyan szinten kezeljék a két nemet. Több színésznő is megosztotta már a rossz élményeit, most pedig is. Ám a szép színésznő esete még is boldogan ért véget, hála egykori kollégájának, a nemrég elhunyt Chadwick Boseman-nak. A két sztár a 21 híd című filmben dolgozott együtt, de a közös munka majdnem elúszott amikor a készítők nem akarták megadni a színésznőnek a pénzt, amelyet kért.

Ez egy nagy költségvetésből készült film volt, és tudom, hogy mindenkinek ismerős a hollywoodi béregyenlőtlenség, de én egy olyan összeget kértem, amit a stúdió nem akart megadni. Mivel sokat őrlődtem, hogy visszamenjek-e dolgozni, a lányom pedig akkor kezdte az iskolát, úgy voltam vele, hogy csak akkor vállalom a munkát, ha megfizetnek érte. Végül Chadwick volt az, aki felajánlotta a fizetése egy részét, hogy meglegyen az az összeg, amit kértem. Azt mondta, azért tette, mert ez volt az az összeg, amennyit érdemeltem.

Chadwick Boseman felesége először lépett a híreség halála óta a nyilvánosság elé, üzent is a rajongóknak

A színésznőt lenyűgözte a színész önzetlensége és az, hogy a stúdióval szemben ő egyenlőként kezelte a munkáját a sajátjáéval. Hozzátette, hogy szerette volna, ha az egész világ megtudja, hogy tényleg mekkora szíve volt a Fekete párduc sztárjának és, hogy milyen sok férfi vehetne róla példát.

Chadwick Boseman augusztus 28-án hunyt el harmadik stádiumú vastagbélrákban. Halála az egész színészvilágot megrázta.

