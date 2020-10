Máris kibékültek? Cardi B nyilvánosan csókcsatázott férjével a 28. szülinapján

A jeles napon természetesen férje, Offset is kitett magáért, méghozzá azzal, hogy egy óriási plakáton kívánt boldog szülinapot nejének. A pár még néhány hete jelentette be, hogy elválik egymástól, Cardi ugyanis megelégelte a folyamatos veszekedéseket és férje hűtlenségeit. Állítása szerint lánya miatt hozta meg ezt a döntést, mivel nem akarja, hogy azt lássa az a normális, ha egy nő mindent eltűr a társától.

Az elmúlt napokban pedig minden jel arra mutatott, hogy jó döntést hozott a sztár, ám a szülinapja újabb fordulatot hozott a kapcsolatukba. Cardi Las Vegasban ünnepelt, ahova Offset is meghívást kapott. A bulin viszont nem tudni, hogy mi történt pontosan közöttük, de óriási csókcsata lett a vége.

Egy bennfentes elárulta, hogy Cardi hajnal 5 és 6 között a szálloda lakosztályában volt férjével, majd egy hajóval átment Sin City-be, ahol olyan hírességekkel tombolt tovább mint Kylie Jenner, aki egy Birkin táskával ajándékozta meg. A szülinapon állítólag olyan jól elvolt az exével, hogy még táncot is lejtett neki. Erről maga a rapper is tett ki videókat Instagram oldalára.

Hogy vajon válás vagy békülés lesz a vége a kapcsolatuknak, még nem tudni. De sokan úgy vélik, hogy Cardi megint ad egy esélyt csalfa férjének.

