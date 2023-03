furcsa módon hálával tartozik azoknak a paparazziknak, akik megörökítették őt 2022 szeptemberében a Burning Man fesztiválról hazafelé jövet, mivel a színésznő-modellt ezek a képek ébresztették rá arra, hogy elvesztette az irányítást az élete felett. „Szívszorító volt, mert azt hittem, remekül szórakoztam, közben láttam, hogy nem úgy nézek ki, mint aki jól van” – nyilatkozta nemrégiben, majd azt is hozzátette, leggyőzhetetlennek érezte magát a kábítószerek miatt.

Cara 2022 végén rehabra vonult, mert felismerte, hogy tovább halad a megkezdett úton, akár bele is halhat. Jelenleg is egy 12 lépésből álló programot folytat, ami a bevallása szerint óriási változást hozott el az életébe. Ennek az egyik pontja lehet az is, hogy interjút adott mindarról, amin keresztülment és az Oscar-gálán is megjelent a nyilvánosság előtt egy lélegzetelállító vörös Elie Saab-ruhában, amit Bulgari-gyémántok tettek még ragyogóbbá.

Nézd meg itt az idei Oscar-gála legszebb ruhakölteményeit!

Galéria / 18 kép Oscar 2023: a legjobban öltözött sztárok a vörös szőnyegen Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria