Májusban derült ki, hogy két év együttlét után és Ashley Benson szakítottak. A PLL színésznője aztán rögtön tovább is lépett egy népszerű rapperrel, ám Cara még egy ideig inkább csak magára szeretett volna fókuszálni, és élte a szingli csajok életét. Egyelőre még úgy fest, hogy most is egyedülálló, ám legfrissebb fotóiból kiderült, hogy egy másik modellhez igazán közel került az utóbbi időben.

Ez a fiatal modell pedig nem más, mint Kaia Gerber, Cindy Crawford 18 éves lánya. Azt már régóta tudni lehet róluk, hogy jó barátnők, ám egy, a rasszizmus elleni tüntetésen most több fotó is készült róluk, amin látszik, hogy milyen közeli a kapcsolatuk valójában. és Kaia Gerber többször is egymást ölelve figyelték a tömeget, és kézen fogva sétálgattak.

Persze könnyen lehet, hogy Kaia Gerber és között egész egyszerűen egy nagyon szoros barátság áll fenn, ám néhány rajongó szerint hasonlóan indult anno Ashley Bensonnal való kapcsolata is.

