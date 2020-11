Megérkezett Cara Delevingne és Jaden Smith romantikus filmjének előzetese

Bár Jaden Smith elsősorban rapperként, pedig modellként dolgozik, mindketten nagy érdeklődést mutatnak a filmes szakma iránt. Többször is feltűntek már különböző produkciókban, nem egyszer főszereplőként is, és most először közös romantikus filmben játszanak!

A Life in a Year címet viselő alkotás egy romantikus dráma, főszerepben két fiatallal: Isabelle egy spontán, lázadó nő, miközben Daryn mindig is az a típus volt, aki előre tervez, és nem kockáztat. Amikor találkoznak, rögtön megvan közöttük a szikra, még annak ellenére is, hogy Isabelle egy darabig inkább nemet mond minden randifelkérésre. Már csak azért is, mert a lánynak van egy titka, amit csak kevesen tudnak...

Az első előzetes már meg is érkezett, itt megnézheted, milyen lesz és Jaden Smith romantikus drámája!

A Life in a Year egyébként november 27-től lesz elérhető az Amazon Prime-on.

Addig is íme egy kis filmajánló:

