A 2005-ben készült népszerű film újragondolva, de ugyanazokkal a szereplőkkel fogja megörvendeztetni a rajongókat, méghozzá a Netflixen. A készülő produkcióban így Taylor Dooley és is feltűnik felnőttként, de a biztos siker érdekében olyan hírességeket is felkértek egy-egy szerepre mint Priyanka Chopra és Pedro Pascal.

A film rendezője, Robert Rodriguez annyit elárult, hogy a történet különleges folytatást kap, amelyben az egykori karakterek szülőként térnek vissza. A sztori – amely a We Can Be Heroes címet kapta - olyan gyerekekről fog szólni, akiknek szuperhősök a szülei, ugyanakkor most rajtuk lesz a sor, hogy megmentsék a világot és persze a családjaikat, akiket elraboltak. A 11 gyerek között pedig ott lesz Cápafiú és Lávalány közös kislánya is, aki apjától és anyjától is örökölt némi szupererőt.

A premierdátumról még semmi pontosat nem tudni, de bízunk benne, hogy a rajongók reakcióját látva nem sokat fognak várni a film készítői.

