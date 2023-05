A francia várost ebben az időszakban elárasztják a sztárok és akárcsak az Oscar vagy a Met-gála ideje alatt, a legkülönlegesebb ruhakölteményekben tündökölnek.

Idén is voltak olyan összeállítások, melyekre még évek múlva is emlékezni fogunk, mert egyszerűen zseniálisak, de olyanok is, melyeket éppen azért jegyeztünk meg, mert volt bennük valami bizarr. Jennifer Lawrence szettje például a kettő keveréke volt, a ruha ugyanis telitalálat, a színésznő egyszerűen ragyogott, arra viszont senki sem számított, hogy egy flip-flop papuccsal koronázza meg mindezt.

És ahogy az lenni szokott Cannes-ban is megjelentek a meztelenruhák, mintha csak ez lenne a dress code. és Ashley Graham konkrétan fehérneműben jelentek meg, Julia Fox ruhája pedig mindent takart, kivéve a mellbimbóját.

Katt a galériára a leglátványosabb meztelenruhákért!

