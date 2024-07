Az egykori sztárpárost ismét együtt látták, méghozzá a Copa América Argentína–Kolumbia döntőjén július 14-én, Miamiban. Már egy ideje pletykálták, hogy ismét esélyt adnak egymásnak, ám megbizonyosodni mindenki csak a friss felvételek alapján mert.

A 27 éves énekesnő és a 25 éves jóképű Mendes a TikTok-ra felkerült videó alapján nagyszerűen érezték magukat az eseményen, illetve szemmel láthatóan megvan köztük a kémia, amely a sokadik szakítás után sem múlt el. Camila és Shawn 2019-ben kezdett randevúzni, majd két évvel később szakítottak, amit még a világ is meggyászolt.

2023 tavaszán azonban újra fellángoltak egymás iránt, és egy kis időre megint egy párt alkottak. Pontosabban júniusig, mikor is útjaik újfent különváltak. Bár nem volt zökkenőmentes a kapcsolatuk, mindig is csodálattal beszéltek egymásról, amit jól mutat, hogy szakításukat is a lehető legszebb módon közölték a rajongókkal 2021 novemberében.

Hé srácok, úgy döntöttünk, hogy véget vetünk a romantikus kapcsolatunknak, de az egymás iránti szeretetünk erősebb, mint valaha. A kapcsolatunkat legjobb barátokként kezdtük, és továbbra is a legjobb barátok leszünk.

Cabello a Call Her Daddy podcast márciusi epizódjában árulta el, hogy kész lenne harmadszor is megpróbálkozni a kapcsolatuk újrakezdésével, illetve, hogy miért fontos néha felmelegíteni azt a bizonyos káposztát.

Ebből a szempontból impulzív vagyok. Ha érzem, kimondom, és nem igazán vagyok jó abban, hogy ezt ne tegyem… Inkább elmondom, és megnézem, mi történik, majd másnap felébredek, és megtudom, hogy sikerült-e...Ezt az utat választottam. Remek út volt, szórakoztató időtöltés volt. Szórakoztató pillanat volt... Mindkettőnknek kevesebb időbe telt, hogy azt mondjuk: Ez nem jó, és nem kell olyan keményen próbálkoznunk, hogy működjön.

Vannak dolgok, amiket még a legnagyobb rajongók sem tudhattak a sztárpár kapcsolatáról:

