Oltári! Drew Barrymore összecsődítette régi kolléganőit, méghozzá emiatt

Adam Sandlerrel közös epizódjuk után, most két nagyon jó barátnőjét, t és Lucy Liut kérte fel egy pár perces szereplésre. A három színésznő pontosan 20 éve ismerkedett meg a Charlie angyalai forgatásain, ahol már az első pillanattól fogva tökéletesen működött köztük a kémia. A munkakapcsolatból gyorsan barátság lett és bár az elmúlt években mindannyiuk életében rengeteg változás történt, a mai napig tartják a kapcsolatot és évente párszor találkoznak is. Drew showjában ezért nem is volt kérdés, hogy sok minden más mellett a különleges barátságukról is szót ejtsenek, amelyről a következőket mondta a 45 éves sztár:

Azt szeretem a barátságunkban, hogy minden nagy és fontos pillanatnál ott voltunk egymás mellett. Azért vagyunk olyan jó barátok, mert valódi és igaz dolgokat éltünk át együtt. Ez pedig nem egy hollywoodi mese.

A műsor érdekessége az volt, hogy bár mindhárman szerepeltek, csak ketten voltak fizikailag jelen a felvételeken. Cameron ugyanis hologram volt. Míg Drew és Lucy New Yorkban voltak, addig Cameron Los Angelesben. A színésznőnek januárban született meg az első gyermeke, Raddix, akit még nem szeretne otthon hagyni. Ettől függetlenül zseniálisra sikeredett a találkozó, íme a videó:

