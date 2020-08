Cameron Diaz elárulta, miért adta fel karrierjét, és mit gondol erről most, 6 évvel később

Mindenkit meglepett, amikor 2014-ben bemutatták filmjeit (A csajok bosszúja, a Szexvideó és az Annie ekkor jöttek ki), majd ezt követően a színésznő már nem vállalt több szerepet. Sokan remélték, hogy csak ideiglenes szünetről van szó, de az elmúlt 6 év bebizonyította, hogy egyelőre tökéletesen érzi magát távol Hollywoodtól.

Cameron Diaz már most érzi, hogy mi az anyaság legfájóbb pontja Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Sokáig egyáltalán nem is adott hírt magáról, de az utóbbi hónapokban egyre aktívabbá vált a neten, és arra is volt példa, hogy beengedte a kamerákat a nappalijába. A színésznő most nak adott interjút, aki egyenesen rákérdezett arra, milyen érzés volt egy ilyen fényes karriert maga mögött hagynia, és egyáltalán mi volt az oka a visszavonulásnak?

Teljes nyugalmat éreztem. Nyugalmat a lelkemben, mert végre saját magammal foglalkoztam. Furcsa ezt mondani, és tudom, hogy sokan nem fogják megérteni, de azt is tudom, hogy te igen, de annyira intenzív volt ilyen szinten dolgozni, és ennyire a nyilvánosság előtt lenni.

forrás: youtube/goop Jelenet Cameron Diaz és Gwyneth Paltrow közös interjújából

elmondása szerint nagyon érzékeny bizonyos energiákra, és amikor aktívan dolgozott a szakmában, ezek teljesen eluralkodtak rajta.

Megálltam, és végigtekintettem az életemen. Amikor filmet készítesz... az övék vagy. Ott vagy napi 12 órákat, hónapokon át, és semmi másra nem jut időd. Rájöttem, hogy az életem bizonyos részeit odaadtam ezeknek az embereknek. Lényegében muszáj volt visszavennem, és felelősséget vállalnom az életemért.

Amikor pedig betöltötte a 40-et, rájött, hogy egészen más dolgokra vágyik, túl Hollywoodon és a filmezésen. Ekkor vette észre, hogy annyira belefeledkezett a munkába, hogy egyáltalán nem volt magánélete. Ezért amikor megismerte férjét, Benji Maddent, már tudta, hogy készen áll az elköteleződésre. A zenész szintén ilyen szakaszban járt, így hamar egymásra találtak, és alig pár hónap után már bátran az oltár elé vonultak. szerint az ő kapcsolatuk sem tökéletes, és volt, hogy keményen dolgozniuk kellett a házasságukért, de megérte, mert nagyon boldogok együtt. Örül, hogy meghozta ezt a döntést 6 évvel ezelőtt, mert így végre tényleg ő irányíthatja az életét, és boldogan nevelheti közös lányukat.

-val készült teljes interjúját ebben a videóban meg is nézheted!

Cameron Diaz végre mesélt arról, ami mindenkit érdekel, amióta anya lett Sztárok Nem érdekel Elolvasom

egyszer talán visszatér a filmezéshez, de addig is mutatjuk, melyek voltak legemlékezetesebb alakításai!

Galéria / 13 kép Cameron Diaz legjobb filmjei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria