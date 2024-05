A C-vitamin-hiány legfőbb tünetei a testen: zúzódások, lassan gyógyuló sebek utalnak rá

A megfelelő C-vitamin-bevitel nemcsak az őszi hónapokban fontos, amikor támadnak a vírusok és a bacik, hanem egész évben. Bár hiányállapot meglehetősen ritka esetekben fordul elő, nem árt óvatosnak lenni és odafigyelni a jelekre. Számos oka van annak, ha valakinél C-vitamin-hiány alakul ki, ilyen például az elégtelen bevitel, azaz valaki kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt. A fokozott szükséglet is lehet ilyen tényező, terhesség, szoptatás során, krónikus betegségek és fertőzések esetében nagyobb a valószínűsége, hogy nem fedezzük a napi szükségletet. De bizonyos emésztőrendszeri betegségek, káros szokások és speciális diéták is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hiányállapot lépjen fel. Bármi is legyen az oka, a szervezet biztosan jelezni fogja, hogy valami nincs rendben.

