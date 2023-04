ByeAlex levetkőzött: hosszú idő után először mutatta meg izmos testét

ByeAlex ugyanis igazi sármőr, aki zenei tehetsége mellett elképesztő fizikumával is meghódította a magyar közönséget. Bár alapvetően visszafogottabb természet, néha-néha kivételt tesz és többet is megmutat magából. Ez történt a minap is, amikor tenerifei nyaralásáról posztolt egy félmeztelen képet, amelyen látszik, hogy közel a 40-hez is bomba formában van. Ezt pedig különleges tetoválásai is remekül kiemelik.

Bár jelenleg szépséges párjával, Benjaminával pihen a mesés szigeten, a kép alá írt szövegben megjegyezte, hogy már látható legújabb klipje, amelyben szintén szerepet kapott 21 éves modell szerelme. Azt nem tudni, hogy róla szól-e a dal szövege, ám az szemmel látható, hogy nagyon jól ment a szerelmeseknek a közös munka.

ByeAlex és Benjamina egyébként 2 éve alkotnak egy párt, és a zenész egyik klipjének, a Berúgni című számnak a forgatásán ismerkedtek meg. Az énekes egy korábbi interjúban árulta el, hogy már akkor tudta, hogy közük lesz egymáshoz.

