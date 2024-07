Nyáron mindannyian jobban izzadunk, ez természetes, hiszen a kánikula során még az árnyékban is csorog rólunk a víz. Ha neked is a legjobb barátod jelenleg a deód, nem vagy egyedül, de azért érdemes tudnod egy-két fontos dolgot. Például, hogy ez a szag, amit izzadás közben érzel (magadon és másokon), nem más, mint a testnedv, mely a bőrödön lévő baktériumokkal keveredik. Tehát maga az izzadtság szagtalan. Ezért van az, hogy egyesek nagyon verejtékeznek, a pólójukon is tisztán látszik, de nincs semmilyen kelletlen szaguk, míg mások láthatóan nem is izzadnak, mégis érezni már fél méterről is.

forrás: HUUM on Unsplash

Az izzadást számos dolog okozhatja, nem csak a nagy meleg. Egy edzés, a stressz vagy a szorongás, a genetikád és a testalkatod is befolyásolhatja, mennyire vagy izzadós típus, sőt, bizonyos ételek is felerősítik.

Ilyenek az alábbiak:

hagyma

fokhagyma

káposzta

brokkoli

karfiol

vörös húsok

alkohol

fűszeres ételek

MSG-tartalmú (nátrium-glutamát) élelmiszerek

Ám van, amikor rejtett betegség tüneteként van jelen. Pláne, ha nagyon erős szag társul hozzá. Fontos, hogy utánajárj, mert bár egy erőteljes dezodor elfedheti a szagokat ideig-óráig, a legjobb megoldás mégis a betegség kezelése. Mutatjuk is, mire utalhat az erős izzadás és annak szaga,

kattints a galériára a folytatásért!

Galéria / 5 kép Ezekre a betegségekre utal a nagyfokú izzadás és erőteljes testszag Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás