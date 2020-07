Brooklyn Beckham ezzel a hatalmas gyűrűvel kérte meg Nicola Peltz kezét

Két héttel ezelőtt megkérdeztem a lelki társamtól, hogy lesz-e feleségem, és azt mondta, hogy igen. A legszerencsésebb ember vagyok a világon. Ígérem, hogy egy nap a legjobb férj és legjobb apuka leszek.

Így jelentette be július 11-én , hogy eljegyezte szerelmét, Nicola Peltz-t. A hír hallatán volt meglepetés, hiszen Brooklyn még mindig csak 21 éves, valamint ő és kedvese csak a tavalyi év végén vállalták fel szerelmüket a nyilvánosság előtt. Hogy pontosan mióta lehetnek együtt, azt nem tudni, ám kapcsolatuk aligha tarthat több, mint egy éve, ugyanis David és Victoria Beckham fia előtte rendszeres váltogatta barátnőit.

De ha egyszer belebotlasz az igaziba, akkor nem habozol... A fiatalok egyébként a koronavírus-járványt New York-ban vészelték át, majd a közelmúltban visszautaztak az Egyesült Királyságba, hogy együtt lehessenek a Beckham-család többi tagjával. Azóta már az eljegyzési partit is megtartották a családi birtokon, a szemfülesek pedig a napokban oldalán kiszúrhattak egy olyan képet, melyen közelebbről is látszik a mesés gyűrű, amit a fiú a modell ujjára húzott.

forrás: @brooklynbeckham

Nicola-t kezét ezzel az elegáns és klasszikus, smaragd csiszolású gyémántgyűrűvel kérte meg Brooklyn – hát lehetett volna erre nemet mondani?

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 8 kép Szigorú szabályok, amiket a Beckham-gyerekeknek be kell tartaniuk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria