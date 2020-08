Különleges kapcsolatra derült fény a brit palotában: két személy közelebb áll egymáshoz, mint eddig hittük

Károly herceg és Kamilla sosem voltak nagy kedvencek, hiszen a britek a mai napig nem tudják túltenni magukat a Dianaval történeteken, na meg jó néhány teória is napvilágot látott az elmúlt években és mondani sem kell, hogy egészen sokban a fenti személyeknek volt köszönhető a tragédia. Az azonban bizonyos, hogy Károly mégis inkább Kamillát választotta, ezt pedig sokan a mai napig nem tudják megbocsájtani nekik. Kamilla amennyire csak lehet az elmúlt években meghúzta magát, kerülte a szélsőséges véleményformálást (mint a legtöbb királyi családtag), és igyekszik csakis jó ügyekkel a címlapokra kerülni. Valljuk be, ha manapság rájuk nézünk tényleg olyanok, akár egy klasszikus nyugdíjas pár.

Ők Erzsébet királynő gyerekei, akik kissé háttérbe szorultak Károly herceg mellett Sztárok Nem érdekel Elolvasom

forrás: Getty Images

Nos, mint kiderült, Kamilla bár nem szeretne Diana helyébe lépni a családtagok életében, mégis úgy szereti Vilmos és Katalin gyermekeit, mintha a saját unokái lennének. György herceg pedig különösen közel áll hozzá, nagyon speciális a kapcsolatuk. A szakértők szerint Kamilla egy kicsit magát látja a hercegben, aki hozzá hasonlóan a Rák csillagjegyében született. Rájuk erősen jellemző, hogy nagyon érzelmesek, ragaszkodóak, együttérzőek, ugyanakkor már gyerekként is sok mindent stresszként élhetnek meg. Nemrégiben a királyi önéletrajzíró, Ingrid Seward is hasonlókat mondott György hercegről, amikor a továbbtanulása, pontosabban a bentlakásos iskolába való kerülése került szóba: „György félénk kisfiú, és még nem is rendelkezik komoly karakterességgel”.

Arról, hogy milyen lehet pótnagyiként Kamilla csak sejtésünk lehet, ám az bizonyos, hogy a koronavírus-járvány tavaszi fázisában többször is felmerült a téma Katalin és Vilmos interjúik esetében, hogy az egyik legnehezebb számukra a szülőkkel, nagyszülőkkel való kapcsolattartás, hiszen a gyerekeiknek hiányoznak a személyes látogatások, amit nehéz pótolni egy-egy Skype beszélgetéssel.

Remélhetőleg már nem kell sokat várni az újbóli nagycsaládos eseményekre és György herceg is újra együtt játszhat Kamillával...

Galéria / 7 kép 7 dolog, amit eddig nem tudtál György hercegről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria