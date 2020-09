Úton az újabb királyi baba? Egy fotó tartja lázban a rajongókat!

Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank 2018 októberében mondták ki a boldogító igent, és gyakorlatilag azóta várja a család (na meg a brit rajongók), hogy mikor érkezik a kis trónörökös. Az azonban bizonyos, hogy a királyi családban még az ilyen jellegű bejelentések kapcsán is számos protokollt be kell tartani - nem beszélve az időzítés fontosságáról! Emlékezzünk csak vissza arra, hogy anno szegény Beatrix hercegnő eljegyzésének bejelentését is hányszor kellett csúsztatni, mert folyamatosan történt valami a családban, ami elvonta róla a figyelmet….

Most azonban újra aktuális lehet egy nagy bejelentés. Bár hivatalosan még senki sem erősítette meg, néhány augusztus végén, a balmori kastélynál készült fotó bizony találgatásra adott okot pár szemfüles fanatikus számára. Talán úton a baba Eugénia hercegnőnél? Volt, aki kérdés formájában, más már tényként közölte a twitter bejegyzés alatt.

A királyi szakértők, Rachel Bowie és Roberta Fiorito szerint azonban megalapozatlan a pletyka. Bár valóban bővebb ruhát visel a képeken, (és még egy csomaggal is kitakarja magát) ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy áldott állapotban lenne. Az angol fogadóirodákban mégis sorra érkeznek a tétek és egyre többen remélnek egy kis extra bevételt egy esetleges mihamarabbi bejelentés kapcsán...

