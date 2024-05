A napokban megérkezett a Bridgerton 3. évada, amit már izgatottan vártak a rajongók, hiszen az első két évad olyan jól sikerült, hogy mindenki kíváncsi volt, mi történik ezúttal kedvenc karaktereinkkel. Nem csoda, hogy sokan azonnal végignézték az összes epizódot! Bár a folytatásra még várnunk kell, hiszen a Netflix ezúttal két részre szedte a történetet, jó hír, hogy június 13-án végre ismét a tévé elé ülhetünk, és kiderül, mi vár Penelopéra és Colinra. Állítólag nagyon sok fűtött jelenetre készülhetünk!

Ha viszont olvastad a Bridgerton sorozat alapjául szolgáló könyveket, biztosan feltűnt neked is, hogy elég sok dolgot megváltoztattak ehhez képest. És most nemcsak arra gondolunk, hogy megcserélték a sorrendet (mert valójában most egyébként Benedict története következett volna), hanem életkortól kezdve bizonyos cselekményszálakig megvariálták a dolgokat. Bár ahhoz elvileg ragaszkodik az írónő, hogy a sorozatban mindenki azzal találja meg a boldogságot, akivel a könyvben is, azaz a jelentős eseményeken nem változtathatnak, de részleteken igen.

Most épp ezért szedtük össze, a Bridgerton 3. évadában mit változtattak meg a könyvhöz képest! Kattints a galériára a folytatásért:

Galéria / 6 kép 6 dolog a Bridgerton 3. évadában, ami teljesen máshogy történt a könyvben

