Brendan Fraser életveszélybe került a forgatáson: eszméletét vesztette

Brendan Fraser az év legnagyobb visszatérője, ugyanis nemrég két újabb szakmai díjat vehetett át A bálnában nyújtott alakításáért. A Golden Globe-jelölt színész megkapta az amerikai színészszakszervezetének (Screen Actors Guild-díj) és a hollywoodi filmkritikusok szakszervezetének (Hollywood Critics Association) elismerését is.

Brendan Fraser azon ritka tehetségek közé tartozik, akinek másodszor is sikerült berobbannia Hollywood-ban, sokak szerint pedig már csak napok választják el tőle, hogy megkapja az Oscar-díjat is. A bálna című filmben nyújtott alakítása tényleg zseniális, a színész átszellemülésében pedig sokan segített autista kisfia is.

„Griffin most töltötte be a 20-at, ő egy nagy gyerek, 196 centi magas, nagyok a kezei, lábai, a teste. Szóval nagyon jól tudom, milyen közel lenni, közel élni egy súlyosan elhízott emberhez. (…) Különleges szükségletei vannak, nem csak a testalkata, hanem az autizmusa miatt is. (…) Ő a legboldogabb ember az életemben és sok más személy életében is” - mondta a büszke apuka.

Brendan Fraser a nagy sikerre való tekintettel ismét a reflektorfénybe került, most például Kelly Clarkson talk-show-jában láthattuk. A színész nosztalgiázott kicsit a Múmia című film forgatásáról, ami a rajongók örök nagy kedvence, de azt álmunkban sem gondoltuk volna, amit a színész a forgatás nehézségeiről mesélt.

Ha láttad a Múmia című filmet, valószínűleg emlékszel arra a jelenetre, amikor a színész által megformált karaktert, Rick O'Connellt nyilvánosan fel akarják akasztani és végül a Rachel Weisz által játszott Evelyn Carnahan menti meg.

Brandon Fraser a műsorban elmesélte, hogy a jelenet során lábujjhegyen állt, nyakán a kötéllel, akárcsak egy igazi akasztás során. De a rendező, Stephen Sommers egyáltalán nem volt elégedett ezzel, úgy ítélte meg, hogy Brandon nem fulladozik elég hitelesen, ezért a kötelet magasabbra húzták. Egészen addig, amíg már tényleg nem ért le Brandon lába és valóban felakasztották. A levegőben lógtak a lábai, a kötél pedig elképesztően szorította, ezért a jelenet során el is ájult. Az akasztás során elveszítette az eszméletét, a földre zuhant, és kis híján meghalt.

Amikor magához tért, mindenki néma csendben állt körülötte, a kollégái is teljesen lefagytak. A kaszkadőr próbálta oldani a feszült helyzetet és elmondta, hogy ugyanez történt Mel Gibsonnal is A rettenthetetlen forgatásán.

