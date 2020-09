Lemaradtunk valamiről? Bradley Cooper és Irina Shayk nyilvánosan ölelkeztek

Bradley Cooper és Irina Shayk elvileg idén tél végén szakítottak, február óta nem is látták őket együtt. Most azonban készültek róluk közös képek, nem is akármilyenek...

Nagyon úgy fest, hogy békülés lesz ebből! Bradley Cooper és szakításáról az év elején pletykáltak, utoljára a British Vogue rendezvényén jelentek meg együtt. A karantén alatt állítólag sokat találkoztak, mindketten kiveszik a részüket hároméves kislányuk, Lea neveléséből. A minap pedig félreérthetetlen helyzetben kapták őket lencsevégre:

Irina babakocsival sétált kislányukkal New York-ban, Tribecában, velük volt Bradley is, aki először nagyon megölelte a szupermodellt, majd kislányát kezdte puszilgatni.

Persze lehet, hogy csak egy baráti ölelésől van szó, de Irina arckifejezése inkább másról árulkodik. Ráadásul egy ideje pletykálják már, hogy kibékültek - arra viszont kár várni, hogy ők ezt megerősítsék, hiszen a páros mindig nagyon szűkszavú a magánéletét illetően. Irina és Bradley 2015-ben kezdtek randizni, 2016 óta voltak hivatalosan együtt, Lea 2017 márciusában született meg, és tavaly júniusban szakítottak - bár azóta több rendezvényen is együtt voltak. Mi lesz ebből...