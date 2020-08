Most pedig már azt is tudni, hogy a Csókfülke fiatal sztárja, Joey King is játszani fog a készülő alkotásban, amely igencsak nagyot lendíthet az amúgy is szépen ívelő karrierjén. A 21 éves színésznő bérgyilkost fog alakítani, amelyre fizikailag is fel kell majd készülnie, hiszen ehhez hasonló szerepben még soha nem mutatta meg magát.

forrás: gettyimages

A film Kotaro Isaka japán író Maria Beetle című regényének filmadaptációja lesz, amelynek története olyan bérgyilkosokról szól, akik egy Tokióból Moriokaba tartó vonaton óriási összetűzésbe keverednek egymással, miután egy megdöbbentő dolgot fedeznek fel egymás küldetéseivel kapcsolatban. A film körül még nagy a titkolózás, de az eddigi szereposztás és Leitch neve miatt kétség sem fér hozzá, hogy óriási sikere lesz a produkciónak.

Nincs több titok: Már tudjuk, mikor érkezik a Netflix tinidrámájának folytatása Életmód Nem érdekel Elolvasom

Joey fiatal kora ellenére már számos filmben mutatta meg, hogy elképesztő színészi tehetséggel áldotta meg a sors. A Hulu című sorozatban nyújtott alakítása miatt tavaly még Emmy-re is jelölték, amely óriási szó ennyi idősen.

A filmet egyébként a legfrissebb hírek szerint ősszel kezdik forgatni, méghozzá Los Angeles-ben, így nincs kizárva, hogy már 2021-ben a mozikba kerülhet.

Ha kíváncsi vagy, milyen lett kapcsolata a gyerekeivel, akkor kattints a galériára!

Galéria / 6 kép Ilyen lett Brad Pitt kapcsolata gyermekeivel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria