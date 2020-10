Képek bizonyítja, hogy Brad Pitt hiába a nők álma, új szerelme mégis máshol keresi a boldogságot

Minden bizonnyal nők ezrei, sőt, millió gondolkodás nélkül mondanánk igent egy kapcsolatra a még idősödve is szupersármos -el, ám úgy tűnik, a színész új barátnője, Nicole Poturalski nem tartozik ebbe a csoportba. A sztár és a modell kapcsolatára néhány paparazzi fotó derített fényt augusztusban, ám ezzel együtt az is kiderült, Brad és Nicole hónapok óta egy párt alkotnak. A róluk készült fotók azonnal bejárták a világot, ám ezzel együtt felszínre került az a tény is, hogy Nicole házas. Már 8 éve.

Pontosabban nyitott házasságban él a 68 éves üzletemberrel, Roland Mary-vel, illetve van egy közös gyermekük is, a 7 éves Emil. A bimbózó románc kezdetén a modell családja mégsem zavarta -et, ám úgy tűnik, most szembesülnie kell a ténnyel, hogy ő ebben a kapcsolatban csak a harmadik lehet.

A napokban ugyanis lencsevégre kapták Nicole-t, ahogy férje egyik étterméből lép ki egy nagyobb baráti társasággal együtt, a jó hangulatú este pedig az egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a lány és férje házassága továbbra is maximálisan rendben van, szó nincs arról, hogy Brad miatt válásra adná a fejét.

A kérdés már csak az, vajon meddig elégíti ki a sztárt ez a kapcsolat...

