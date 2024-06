Blake Lively bebizonyítja, hogy ez a retró cipő nagy divat a nyáron

az egyik legstílusosabb sztár Hollywoodban, annak ellenére is, hogy valójában általában nem dolgozik együtt stylisttal. Bizony, a gyönyörű színésznő többször is elmondta már, hogy saját magát öltözteti, amiben benne van, hogy épp mellényúlhat, de valójában erre nem sok példát láttunk eddig. Sőt, Blake kifejezetten azok közé tartozik, akik mindig fantasztikusan néznek ki!

A színésznőt nemrég épp New Yorkban kapták lencsevégre, és mindenki rögtön kiszúrta, hogy retró lábbelit visel, ami azonnal felpörgette a nosztalgikus emlékeket. Most pedig a rajongók egyetértenek abban, hogy ez a cipő lesz a nyári szezon legmenőbb darabja, ha egy kicsit meg akarnád bolondítani a szettjeidet!

Tinikorunk egyik kedvence, a tornacipő most visszatér, és lezserré varázsolja az összképet! összeállítását pedig már csak azért is imádták a fanok, mert nem egy fekete vagy fehér darabra esett a választása, ezzel is bebizonyítva, hogy nem kell a lábbelinek a háttérbe szorulnia. Sőt!

Be is bizonyítjuk, hogy ez a retró hatású cipő valójában sportos és romantikus, sőt, még office-szettekhez is passzol.

Ezek a sztárok egyébként ugyancsak magukat öltöztetik, stylist nélkül!

