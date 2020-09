Bíróság elé kell állnia Ed Sheerannek

a tehetség és az alázatosság mintapéldánya, sőt, évek óta úgy lovagolja meg a toplisták csúcsát, hogy egyetlen botrányba sem keveredett. Most igencsak meglepte a rajongóit, hogy hamarosan bíróság elé kell állnia.

Ráadásul épp zenéje miatt keveredett bele egy bírósági ügybe: a per szerint több elemét is lopta Thinking Out Loud című romantikus és világszerte imádott dalának. Állítólag Marvin Gaye Let's Get It On című szerelmes szerzeményéből merített ihletet, de annyira, hogy szinte áthallás van a két track között.

A Let's Get It On-t Marvin Gaye Gaye együtt írta Ed Townsenddel, akinek a családja 2016-ban indította a pert és a Sony/Atlantic kiadó ellen, mostanra pedig ott tart az ügy, hogy kitűzték a tárgyalást november 9-ére. Townsend családja jogdíjakat szeretne Sheeran dalából.

Szerinted hasonlítanak?

