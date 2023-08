Billie Eilish nem volt hajlandó üres kézzel elmenni Budapestről! Ebben az üzletben hagyott egy vagyont

Az utolsó napot a gigasztár, Billie Eilish zárta, akire botrányosan sok, szinte több tízezer látogató volt kíváncsi. Már órákkal a koncert előtt tömegek gyülekeztek a Nagyszínpad előtt, hogy kedvencüket a lehető legközelebbről tudják megnézni, és persze nem is okozott csalódást az énekesnő. Elképesztő koncertet adott a szigetlakóknak, akik vastapssal és éljenzéssel jutalmazták a híresség előadását.



Bár a legtöbb sztár a koncert után már indul is a következő koncerthelyszínre, addig Billie kiélvezte az itteni tartózkodását. Bár nem tudott hetekig maradni, egy napot arra szánt, hogy körül nézzen a fővárosban szülei társaságában, akikkel volt egy konkrét üzlet is, ahova mindenképp el akartak látogatni.

Ez a 7scents nevű különleges parfümöket áruló bolt volt, amely a belváros szívében található. Természetesen a hely két tulajdonosa is nagyon megtisztelve érezte magát, akik egy közös képet is készíthettek világhírű vásárlójukkal. Sőt, még egy kis bennfentes információt is megosztottak azzal kapcsolatban, milyen is Billie Eilish a való életben.

Nagyon közvetlen és kedves volt, és fantasztikus ízléssel válogatott a parfümökből körülbelül másfél órán keresztül.

Az énekesnő tehát nemcsak a színpadon rendelkezik lehengerlő kisugárzással, hanem valóban nagyon édes és barátságos ember.



