Még ilyet! Beyoncé ilyet még egy kolléganőjével sem tett - Katy Perry szóhoz sem jutott

A legfrissebb hírek szerint pedig néhány híresség is, köztük Beyoncé, aki alig várta, hogy gratulálhasson kolléganőjének. A szépséges énekesnő már három gyermek anyukája, így elképesztően boldog volt, hogy Katy álma is valóra vált. Bár a koronavírus miatt mindketten nagyon ügyelnek arra, hogy ne találkozzanak olyanokkal, akik többször is utaztak, telefonon váltottak néhány szót.

Sőt, Beyoncé még egy gyönyörű virágcsokrot is küldött a friss szülőknek, akik nem győznek gyönyörködni kislányukban. A két énekesnő között már évek óta szoros barátság van, ám nem tartoznak azok közé, akik ezt ki is posztolják a közösségi oldalaikra. Ettől függetlenül Katy most kivételt tett és tegnap Instagram-storyjában mutatta meg a csodaszép virágokat, amelyekhez Bey még egy cuki üzenetet is írt:

Gratulálok a családotok kiegészüléséhez!

forrás: Instagram/KatyPerry

A kis Daisynek egyébként már van egy tesója, Flynn aki első házasságából született. A sztárpár viszont nem szeretne egy közös gyermeknél megállni.

