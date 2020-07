Az énekesnő és a rapper első közös gyereke nemcsak szépségében, hanem tehetségében is hasonlít híres anyukájára, aki természetesen ott segíti és támogatja, ahol csak tudja. Erre azonban nem sok szükség van, hiszen Blue Ivy már most lenyomta szüleit, már ami a sikereket illeti. A kislány két zenei díjat is bezsebelt az elmúlt évben, most pedig nagy esélye van, hogy egy harmadikat is megnyerhet, ugyanis jelölték a BET Awardson.

Beyoncé lánya tavaly 7 évesen vitte haza a Soul Train Music Award dalszövegírói díját, most februárban pedig a NAACP Image legjobb énekes duónak és együttműködésnek járó díjat. A BET Awardson a Brown skin girl című dalával került a jelöltek közé, amelynek idén lesz a 20 éves jubileuma. A koronavírus miatt ebben az évben virtuális formában rendezik meg a díjátadó ünnepséget, amelyre június 28-án este 8-kor kerül sor, helyi idő szerint június 29-én hajnal 2 órakor.

A díjátadón egyébként afroamerikai zenészeket, színészeket és sportolókat díjaznak, így óriási megtiszteltetésnek érzi az énekesnő, hogy kislánya is jelölve lett.

