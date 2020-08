Beyoncé karanténdalától még a jéghegy is megolvad

Több sztár is a nevét adta a nem mindennapi műsorhoz, amelyben híres betétdalokat adnak elő, hogy ezzel is erőt adjanak az embereknek a járvány idején. Legutóbb a High School Musical egykori főszereplői énekelték el közösen a We’re All in This Together című számot egy élőchatben, most pedig Beyoncé is beállt a sorba, méghozzá a Disney egyik legédesebb meséje, a Pinokkió When You Wish Upon a Star dalával, amellyel elképesztően sok embert sikerült a képernyő elé ültetnie.

A 38 éves énekesnő nem először énekel Disney számot, ugyanis tavaly ő kölcsönözte az Oroszlánkirály remake filmjében Nala hangját. A háromgyerekes sztár az otthon felvett videójában elmondta, hogy nagyon hálás minden egészségügyi dolgozónak, illetve, hogy mindenki maradjon otthon és vigyázzunk egymásra, hogy minél előbb túllendüljünk ezen a nehéz időszakon.

Beyoncé egyébként a jelek szerint szigorúan betartja az otthon maradást, ugyanis a koronavírus gyors terjedése miatt minden koncertjét lemondta erre az évre és gyermekeit sem engedi ki saját birtokukról.

