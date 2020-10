Alig várjuk a tavaszi/nyári szezont! Bemutatták a legújabb trendeket a BCEFW-n

A Budapest Central European Fashion Week már a legutóbbi, 2020/21 őszi/téli kollekciók bemutatóját is egészen rendhagyó formában valósította meg, briliánsan adaptálódva a járványhelyzethez.

Mindannyian reméltük ugyan, hogy a következő szezon bemutatóit már nem érinti a vírus, sajnos a 2021 tavaszi/nyári trendek felvonultatásához is újszerű megoldásokra volt szükség. Szerencsére a Magyar Divat & Design Ügynökség olyan rendezvényt hozott tető alá, amivel tovább tudja erősíteni a magyar tervezők jelenlétét a nemzetközi divat vérkeringésben. Ezt bizonyítja az is, hogy a különleges online runway videók formájában megvalósult divathétről a szakma legelismertebb médiumai is beszámoltak, többek közt az ukrán, az olasz és az amerikai Vogue vagy a Women’s Wear Daily.

Október 6-7 között 11 hazai tervező: Kerényi Virág, Zia Budapest, Elysian, Sentiments Couture, Abodi, Nini, Mero, Kata Szegedi, Aeron, a TheFour és Cukovy, valamint 6 régiós designer: Roussin, Jean Gritsfeldt, Nadya Dzyak, Dominika Kozáková, Edyta Jermacz, és Odivi mutatta be legfrissebb kreációit digitális formában. A speciális fashion showknak két helyszín: a végtelenül kifinomult Festetics Palota, valamint a friss és fiatalos OFF Kultúrszövőgyár adott otthont.

Az izgalmasabbnál izgalmasabb kreációk között mindenki találhatott olyat, amibe első pillantásra beleszeretett. A 2021-es trendek között megtalálhatóak lesznek a jolly jokerként funkcionáló monokróm darabok, ami a letisztultabb stílust kedvelők örök kedvence, az extravagánsabb ruhákat kedvelők számára pedig a feltűnően csillogó, vagy látványosan mintás anyagok és aszimmetrikus részletek tartogatnak csemegéket a tavaszi/nyári szezonban.

A szerteágazó stílust képviselő lookokhoz letisztult frizurák és légies, nude sminkek párosultak, ezeket a trendeket pedig biztosan te is előszeretettel veted majd be a következő szezonban!

Videón mutatjuk be a BCEFW vezető haj- és sminktrendjeit.

Bepillantanál a kulisszák mögé? Itt ezt is megteheted!