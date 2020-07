Eddig bírták: tényleg békülni készül Bella Hadid és The Weeknd?

Kilenc hónappal a legutóbbi szakításuk után most újra közeledik egymáshoz Bella Hadid és The Weeknd - állítja egy bennfentes a US Magazinnak.

A 23 éves modell és a 30 éves zenész 9 hónapja szakított, előtte 4 évig éltek se veled, se nélküled kapcsolatban.

forrás: GettyImages

Még februárban az a hír járta, hogy Bella nem randizik, állandóan dolgozik, és minden erejével a karrierjére koncentrál. Ám úgy fest, azóta más szelek fújnak, a fiatalok ugyanis egyre többet beszélnek egymással...

Hadid és The Weeknd 2015 áprilisában, a zenész Beauty Behind the Madness albumának készítésekor találkozott, egy hónap múlva már együtt voltak. Másfél évig jártak, majd szakítottak, ez után The Weeknd Selena Gomezzel járt hónapokig. Selena után a srác ismét Bellával kavart, tavaly azonban vége lett a dolognak.

Selenával viszont nagyon jóban maradtak: mindketten barátokként tekintenek egymásra a mai napig.

Kíváncsian várjuk, kibékül-e Bella és a zenész, de egy biztos: a modell a mai napig nem kedveli Selena Gomezt, nemrég ugyanis kikövette őt az Instagramon – immár nem először...

