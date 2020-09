A jel, hogy a Beckham gyerekek barátnői egyenesen rajonganak jövendőbeli anyósukért, Victoria Beckhamért

Ahogy azt mi is megírtuk, Brooklyn Beckham és kedvese Nicola Peltz hivatalosan is eljegyezték egymást, sőt, egyes hírek szerint titokban már össze is kötötték az életüket. A napokban 18. születésnapját ünneplő öccse, Romeo Beckham szintén fülig szerelmes, az ő választottja Mia Regan, aki nem mellesleg elképesztő módon hasonlít a nagyobbik Beckham srác kedvesére.

Na de, van még egy nagy hasonlóság a két lány között, méghozzá az, hogy mindketten imádják a jövendőbeli anyósuk, kollekcióit. Nicola Peltz egy sárga, VB ruhában jelentette be eljegyzését a nagyobbik fiúval, míg Romeo születésnapi posztján az ő kedvese viseli ugyanazt a sárga rucit. Nicola gardróbjában ez a darab nagyon különleges helyet foglal el, azóta többször is viselte már, Victoria egy alkalommal pedig kommentben dicsérte meg, hogy milyen gyönyörű benne. Nem mellesleg pedig az Instagramos hírfolyamát pörgetve vettük észre, hogy már legalább két színben beszerezte kedvenc darabját!

Egyenes út lenne az anyós szívéhez? Hát, mi is vállalnánk...

És ezt láttad már?

Galéria / 8 kép Szigorú szabályok, amiket a Beckham-gyerekeknek be kell tartaniuk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria