Kutatásból derült ki: a nők 40 százaléka imádja, ha a fenekével játszanak az ágyban

Javában tombolt a világjárvány 2020-ban, amikor a szuper szexi színésznő, Dakota Johnson, aki amúgy A szürke ötven árnyalatának sztárja, azt nyilatkozta, szerinte az emberek vegyenek análdugót karácsonyra a párjuknak.



„Jól tudom, hogy nagyon sok ember kíváncsi az anális élvezetekre, erogénzónák is találhatók arra, ezeket pedig szórakoztató együtt felfedezni” – nyilatkozta az Instyle-nak akkor Dakota.



Ez sokak fantáziáját beindította, a neten egyre többen kezdtek azzal foglalkozni, vajon valójában mennyire élvezik a nők az anális izgatást, behatolást, illetve a különféle játékokat. Ennek köszönhetően tűnt fel a posztokban a „barackjáték” kifejezés, ami tulajdonképpen azokat az anális, egymást simogató szexuális játékokat jelöli, amelyek során nem történik behatolás.

A nők 40 százaléka imádja a barackjátékot

2022-ben készült egy felmérés, amelyben 3017-nél is több olyan nő vett részt a 18-93 éves korosztályból, aki bevallottan szereti az anális izgatást, közösülést. Többségük ugyanakkor elárulta, a behatolásnál jobban kedvelik és élvezik a fenékkel, végbélnyílással kapcsolatos játékokat, izgatást, simogatást. A Pure Wow magazin újságírói ennek hallatán döntöttek úgy, megkérdezik a dologról a szexjátékokat forgalmazó Timothy Ferencz-et.

Súrlódás és sekélyezés

„Nem meglepő, hogy egyre több új kifejezés alakul ki az anális játékokkal kapcsolatban, hiszen az utóbbi időben már egyre kevésbé számít tabunak az ilyesmi, a nők elkezdtek kísérletezni, felfedezni, keresik a határaikat, élvezetük forrását. A –surlódás– szó ebben az esetben a záróizmok külső részének stimulálására utal. Itt rengeteg idegvégződés található, amelyek a csikló, illetve a pénisz idegeihez is kapcsolódnak, ezért lehet az ilyesmi mindkét nem számára igazán élvezetes. A –sekélyezés– azt jelenti, hogy a pénisz csupán 1-2 cm mélyen hatol be a végbélnyílásba, ezt is óvatosan, lassan” – mondta el a lapnak Ferencz. A kereskedő hozzátette, határozottan észrevehető az üzletben is, hogy egyre többen kísérleteznek ilyesmivel, nőtt a kereslet az anális játékok iránt.

„Ha anális játékokról van szó, a kevesebb több. A legtöbben kissé tartanak az análtól, ezért érdemes óvatosan, kicsiben kezdeni. Ujjal, esetleg nyelvvel. A síkosító pedig elengedhetetlen!” – tette hozzá.



