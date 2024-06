Mindössze 3 hozzávaló szükséges ehhez a banános-áfonyás smoothie-hoz, amivel jobban indul a reggel

Ha frissen és egészségesen szeretnéd indítani a napot, érdemes lehet beszerezni egy smoothie készítőt otthonra, ami pillanatok alatt turmixolja tökéletes állagúvá a kedvenc gyümölcseidet és zöldségeidet. Ennél egyszerűbben nem is lehetne elkészíteni egy reggelit, de persze, ha nem bírja a gyomrod az édeset a korai órákban, akár tízóraira is fogyaszthatod. Az alábbi receptben az a legjobb, hogy mindössze 3 összetevőből áll, ami ne más, mint a banán, az áfonya és a natúr joghurt, ami tele van fehérjével és probiotikumokkal. Ráadásul nemcsak friss áfonyából, de fagyasztottból is elkészítheted, és így még a hűsítő hatás is garantált.

Miért egészséges ez a kombó? Az áfonya tele van C-vitaminnal, B6- és K-vitaminnal, vassal, kalciummal, magnéziummal, cinkkel, rézzel és számos egyéb értékes összetevővel és antioxidánssal. Épp ezért számít szuperélelmiszernek, ráadásul a legegészségesebb gyümölcsök listáján is előkelő helyen szerepel. Védi a szív egészségét, csökkenti a vérnyomást és még a mentális egészségre is jó hatással van. A banán még a 2-es típusú cukorbetegség ellen is véd, erősíti az idegrendszert és magas B6-vitamin-tartalommal rendelkezik. A joghurt fogyasztásától pedig javul az emésztés, sőt még az allergiás tünetek is csökkenhetnek.

A turmix elkészítésénél fontos a sorrendre figyelni. Mindig kezdd az alapfolyadékkal, ebben az esetben a joghurttal, majd ehhez jöjjenek a kisebb összetevők: az áfonya, a felkarikázott banán, ha pedig jéggel is felturbóznád a végeredményt, akkor az mindenképp a legvégén kerüljön bele. Ez hozzájárul ahhoz, hogy lágyabb végeredményt kapj.

forrás: Pexels/Cook Eat

Recept Elkészítési idő: 5 perc

2 személyre Banános-áfonyás smoothie Hozzávalók 1 érett banán

1 csésze (fagyasztott) áfonya

1 csésze joghurt 1. lépés

Öntsd a turmixgépbe a joghurtot és add hozzá a banánt. 2. lépés

Ezután mehet bele a (fagyasztott) áfonya is. 3. lépés

Ha szeretnél, ezen a ponton tehetsz bele egy kis jegyet is. Egy utolsó mixelés után pedig már fogyaszthatod is az egészséges italt. Öntsd a turmixgépbe a joghurtot és add hozzá a banánt.Ezután mehet bele a (fagyasztott) áfonya is.Ha szeretnél, ezen a ponton tehetsz bele egy kis jegyet is. Egy utolsó mixelés után pedig már fogyaszthatod is az egészséges italt.

Ezeket a recepteket próbáltad már?

Galéria / 10 kép Ez a TikTok 10 legnépszerűbb receptje Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás