Azonnal dobj el mindent! Visszatértek a Bajos csajok, és ugyanolyan viccesek, mint 20 éve – VIDEÓ

Mintha csak tegnap lett volna, hogy először láttuk a Bajos csajok című filmet, ami három koránt sem kedves gimis barátnő és egy Afriákából érkező naív lányról és beilleszkedésének vicces és viharos történetéről szól. A film mára ikonikussá vált, és bár közel 20 év telt el a forgatás óta, a fiatalok a mai napig imádják tini lányok civakodásairól szóló alkotást.



Most pedig úgy tűnik, hogy valóra vált minden rajongó álma, ugyanis a 4 ikonikus barátnőből hárman visszatértek, ráadásul nem is akárhogyan! Lindsay Lohan, Amanda Seyfried és Lacey Chabert ugyanis részt vettek egy nagyon vicces reklámban, ahol ismét belebújtak egykori legendás karaktereik bőrébe:

„Néhány dolog sosem változik. Szerdánként rózsaszínt viselünk, de most a Wallmart Black Friday akcióit várjuk” – mondja Lindsay Lohan karaktere a kisfilm közben.



Az viszont persze azonnal feltűnt a rajongóknak, hogy Rachel McAdams karaktere, vagyis Regina George sajnos nem látható a reklámban, amire azóta a válasz is megjött. Egy nevét elhallgató forrás ugyanis azt nyilatkozta a Page Sixnek, hogy Rachel nem akart a videóban szerepelni:



„Neki is felajánlották a lehetőségek, de ő nem élt vele, amit a másik három lány persze nagyon sajnált. Hiányzott nekik Rachel, hiszen nagyon sok szép közös emlékük van, amit az újraegyesülésükön ki is beszéltek.”

