„Szerdán rózsaszínt hordunk” – szól a Bajos csajok című vígjáték híres mondata, ami mellett megannyi jópofa beszólást, és ikonikus jelenetet is köszönhetünk a 2000-es évek limonádéjának. Az egyik klasszikus imádott jelenet az a bizonyos karácsonyi fellépés a Jingle Bell Rock című számra, amikor is egy kis technikai baleset után begyűjti a „megmentettem a szitut”-jelvényt a szépfiú előtt. Nos, a 2004-es film rendezője, Mark Waters most az Entertainment Weekly-nek elárulta, hogy az a jelenet első körben sokkal pikánsabbnak készült. Ám mivel a filmet alapvetően tinédzsereknek szánták, félő volt, hogy a túlságosan szexis jelenetek miatt erősebb besorolást kap, ami nem jött volna jól nekik.

, Rachel McAdams, Amanda Seyfried és Lacey Chabert tánca persze így sem volt sokkal kevésbé szexis. A rendező szerint plusz nehézség volt amúgy is, hogy a forgatás idején, még kiskorú volt. Az pedig már csak hab volt a tortán Mark Waters szerint, hogy akkoriban elképesztő nehéz volt engedélyt szerezniük egy-egy dal lejátszására, így nem is tudja pontosan, hogy hány dalt kipróbáltak, mire végre megszerezték a Jingle Bell Rock jogait, aztán csak örültek annak, hogy végre van engedélyük egy dalra, már mindegy volt, hogy mi is az.

Bizony, ilyen egy igazi karácsonyi csoda! A jelenet pedig így is ikonikus lett – főleg azzal a kis combra csapással!

