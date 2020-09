Elég volt az iskolai zaklatásokból! Magyar influenszer emelte fel hangját a témában

Míg sok gyerek már tűkön ülve várta, hogy ismét kinyisson az iskola kapuja és még ha kellő távolság betartása mellett is, de újra bandázhasson a barátaival, addig legalább ugyanennyi fiatal indította ezt a hetet némi szorongással a bullying, azaz az iskolai kegyetlenkedések miatt. Sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sok gyermek érintett az ügyben – még ha sok esetben nem is mernek/akarnak beszélni róla. B. Nagy Rékának személyes tapasztalatai vannak a témában, új, „Valahol” című dalában pedig éppen e jelenségre reflektál. A szerzemény különlegességét mutatja az is, hogy ez az első olyan dal, amelynek szövegét Réka egyedül alkotta meg.

Nagyon komoly témát dolgozol fel a dalban, volt részed korábban hasonló negatív élményben?

Sajnos nekem is volt részem ebben, már általános iskolában is ért rossz, de ez gimnáziumban felerősödött. Tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki átélt vagy éppen átél ilyen zaklatást, ezért is gondolom, hogy fontos erről beszélni, hogy tudjuk sosem vagyunk egyedül!

A klipben fontos szerepet kapnak a post-it-ek, amiken az áll: „Egy senki leszel!”. Miért éppen ez a konkrét gondolat lett kiragadva?

Sokat gondolkodtunk azon, hogy mit írjunk fel a rengeteg szöveg közül amit általában írnak, mondanak a zaklatók, de végül azért esett erre a választásunk, mert a legtöbb zaklató szeretné elnyomni a társát, elvenni az önbizalmát, szeretné visszahúzni a másikat.

Szerinted mit lehet tenni annak érdekében, hogy véget lehessen vetni ennek a jelenségnek?

Szerintem alapvetően nagyon nehéz tenni ez ellen, hiszen sok áldozat nem mer beszélni róla, illetve a zaklatók is könnyen megússzák. Az lenne a legfontosabb hogy, merjünk erről beszélni, tudjuk hogy kihez lehet fordulni, hogy meg tudjuk állítani. Idén részt vettem a UNICEF kampányában, aminek hasonló volt az üzenete, ők hatalmas figyelmet szentelnek ennek, éppen ezért örültem, hogy részt vehetek benne, bízom abban hogy az újabb generációknak már nem kell már ilyeneket átélniük. Remélem, hogy a dalom a himnusza lehet ennek a mozgalomnak és bátoríthatom a fiatalokat hogy ne engedjenek a nyomásnak, mindig maradjanak önmaguk és álljanak ki a céljaik mellett!

Ha úgy érzed, hogy akár téged, akár egy barátodat zaklatják, szekálják, ne félj segítséget kérni!

