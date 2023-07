Házas vagyok, de soha nem izgatott a szex, a terapeutám egy kérdéssel változtatott meg mindent

Már 34 éves voltam és évek óta házas, amikor eszembe jutott, hogy mostanra tulajdonképpen „elvirágoztam”, sose leszek már fiatal és talán nem éltem ki magam eléggé. Középiskolás koromban nagyon vártam a házasságot, mert bár nem vagyok kimondottan vallásos, hittem abban, hogy a szex csak házastársak között okés. Ahogy idősebb lettem, egyre kevesebb barátom értett velem egyet, ami nekem furcsa volt. Mi olyan jó a szexben? – gondoltam. Szóval most, hogy már évek óta házas vagyok, rájöttem, hogy van valami komoly gond a szexualitásommal, amit egészen eddig nem ismertem fel.

„Soha nem kívántam a szexet férfiakkal”

Elkezdtem terápiára járni, így történt, hogy a sokadik sírós, megrendítő ülésünk után egy alkalommal kibukott belőlem: sosem kívántam a szexet férfiakkal. Ekkor a pszichológusom gondolt egy merészet és megkérdezte, mi van a nőkkel? Korábban mindig biszexuálisként azonosítottam magam, voltam is együtt nőkkel, de belegondolva nem olyanokkal, akik iránt hú, de nagyon vonzódtam volna. Amikor ezt elmondtam neki, kissé elkeseredtem, de ő nem adta fel és jött a kérdés, ami számomra az egész világot megváltoztatta:

„Elképzelhetőnek tartod, hogy aszexuális vagy?”

Ez a kérdés úgy hasított belém, mint egy villámcsapás, olyan ajtókat nyitott meg bennem egy pillanat alatt, amikről nem is sejtettem, hogy léteznek. Nagyon röviden amúgy az aszexuális olyan embereket jelent, akik csak minimális vagy semennyi szexuális vonzalmat képesek érezni, ez így van a nőkkel és a férfiakkal kapcsolatban egyaránt. Ez a fajta vonzalom más, mint a szerelem, vagyis a romantikus vonzódás. Simán van olyan, aki képes a szerelemre, de nem képes a szexuális vonzalomra. És ez teljesen oké!

Én például mindig szerettem nőkkel és férfiakkal is randizni, de a szex az már más tészta volt, arra nem igazán vágytam soha. Flört és csókok? Naná, azt imádtam én is! Induljunk a hálószobába? Légyszi ne, inkább Netflix és chill!



Amikor összejöttünk a csodás férjemmel, nagyon szerelmes lettem, imádtam őt, ő pedig beleegyezett, hogy várunk a szexuális együttléttel. Sajnos azonban az esküvő után sem jött meg a kedvem, nagyon sokat szenvedtem attól, vajon mi bajom lehet. Most, hogy tudom, valójában csupán arról van szó, hogy aszexuális vagyok, sokkal könnyebb lett minden. Sokat beszélgetünk, igyekszünk kialakítani egy olyan életet, ami mindkettőnk számára megfelelő.

Mi a különbség az alacsony libidó és az aszexualitás között? A szakértő válaszol:

Galéria / 4 kép Alacsony libidó vagy aszexualitás? - A szakértő válaszol Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria