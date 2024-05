Ezért beszél az egész net Azahriah szexi, szőke szaxofonosáról: Sára a Puskás színpadon is bizonyított

A koncertsorozatról azóta is mindenki ódákat zeng, hiszen Azahriah lényegében az első magyar előadó lett a történelem során, aki képes volt egymás után háromszor is megtölteni a létesítményt, ezzel bebizonyítva, milyen meghatározó, különleges és zseniális zenész. Ám nemcsak ő és a koncertélmény kapott óriási figyelmet, hanem a mögötte álló zenekar is.

Az egyik szaxofonos talán még a többieknél is nagyobb reflektorfénybe került, hiszen Erdei Sára hihetetlen zenei tudása mellett a külsejével is elvarázsolta Azahriah rajongóit. A csodaszép zenészhölgy olyan műsorokban csillogtatta már meg a tehetségét, mint a Dal című műsor, ahol többször is láthatták a nézők. Közösségi oldalaiból pedig az kiderült, hogy a zene mellett a divat és az utazás nagy szerelmese is.

Azahriah tehát nemcsak generációja legnagyobb zenei tehetsége, de már azt is tudni, hogy jó érzékkel találja meg maga mellé a legkiválóbb embereket, akiknek köszönhetően a hétvégi három koncertje valóban hibátlan lett.

Zenei sikereit megelőzően a YouTube csatornájával tarolt!

