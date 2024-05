Azahriah menedzsere meghökkentő dolgot árult el a Puskás koncertekről

Ennek már jó pár napja, de azóta is ódákat zengenek Azahriah előadásáról, a látványról és a hangulatról, ami még a koncert után is megmaradt. Egy igazi közösséget kovácsolt össze az énekes, akit már a legelején igyekeztek lebeszélni a koncertsorozatról. Menedzsere, Tóth Gergő erről tett közzé egy érdekes bejegyzést:

Ezt felejtsétek el – válaszolta 2023. januárjában Orbán Balázs, a Puskás Aréna programszervezője arra a kérdésünkre, hogy milyen költségei lehetnének egy stadionkoncertnek. Okkal mondta ezt: akkoriban a mérhető maximális nézőszám a legeslegnépszerűbb hazai zenekarok koncertjein 20-30.000 között mozgott. Azért beszélt le minket segítőkészen, mert ahogy nagyjából számolgatta, kb. 30-35.000 embernél van a kiadások nullpontja, haszon csak ezen felül keletkezhet. Bukni viszont hatalmasat lehet. Ha csak 5000 emberrel kevesebb vásárol jegyet, mint a megtérülési pont, az már akkora veszteség, amit nehéz kitermelni egy menőbb zenekarnak is. El is engedtük akkor ez irányú terveinket.

De ahogy ő is fogalmazott a posztban, Azahriah egyre nagyobbra nőtt, ők pedig úgy döntöttek igenis megpróbálják a lehetetlent:

Magyar előadó soha nem adott el ennyi jegyet korábban. Hatalmas kihívásnak éreztük ezt az egész csapattal: Azi és mi is a lehető legnagyobb show-t szerettük volna megcsinálni. Méltóak akartunk lenni a történelmi pillanathoz. Szerettük volna, ha ez a fantasztikus közönség, amely úgy szurkol Azinak, mint a nemzeti fociválogatottnak, büszke lehessen arra, hogy ez egy olyan magyar produkció, amely a nemzetközi színtéren is megállná a helyét.

Szó esik a hónapokig tartó felkészülésről és persze arról is, milyen sok ember munkája van abban, hogy Azahriah ilyen minőségű élményt tudott nyújtani a közönségének. Ő pedig nemcsak tehetségét mutatta meg ismét az embereknek, hanem nagy szívét is, ugyanis harmadik koncertje végén egy nagyon jó barátjáról és lemezkiadójának tulajdonosáról, Ferich Balázsról is megemlékezett, aki hosszú betegség után hunyt el áprilisban.

